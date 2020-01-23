引渡聆訊第3日　控方指孟晚舟涉欺詐符合「雙重犯罪」

加拿大應美國要求拘捕中國科技巨企華為的太子女孟晚舟，首階段引渡聆訊周三（22日）進入第3日，輪到控方陳詞。代表加拿大司法部的律師反駁辯方日前提出的理據，指出判斷孟晚舟是否涉及「雙重犯罪」而應被引渡，應是孟晚舟有否涉及「欺詐」。

辯方一直以美國指控孟晚舟違反伊朗制裁令不適用於加國，作為辯護論據，指對她的控罪不構成「雙重犯罪」；但控方代表律師弗拉特開宗明義指出，本案並不複雜，主要元素是孟晚舟是否有作出欺詐行為。

美國指控華為以香港空殼公司Skycom與伊朗交易，而孟晚舟就被指在華為與Skycom的關係上誤導滙豐銀行，使滙豐繼續為華為提供銀行服務。弗拉特說：「向銀行說謊以獲得銀行服務，使銀行承受損失的風險，就是欺詐。」他指孟晚舟的行為符合欺詐的標準，在加拿大也是違法。

辯方亦曾提出，即使孟晚舟有對滙豐作出不實陳述，但由於加拿大沒有制裁伊朗，滙豐在加拿大並沒有承受風險。但弗拉特反駁，孟晚舟的不實陳述使滙豐與伊朗有業務來往，這將會影響滙豐的聲譽，從而使該銀行有可能因為聲譽欠佳而遭到損失。

控方在上午已完成陳詞，辯方要求翌日再答辯控方論點，法官批准後休庭，聆訊將在周四（23日）繼續。