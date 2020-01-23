武漢肺炎：王廣發透露病情　稱受感染或因未戴防護眼鏡

湖北武漢肺炎疫情持續擴散，曾為國家衞健委醫療專家組成員，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發日前亦向港媒證實自己被感染，正接受治療。王周三（22日）發微博表示，自己經過一天的治療已不再發熱，並透露他或是因沒戴防護眼鏡才受感染。

王廣發表示，疫情最終會得到控制，指當局在疫情初期針對華南海鮮市場的處理措施迅速、有效，很快初步認定了病原，相比2003年的沙士疫情無疑是巨大進步。

至於自己感染的原因，他認為有兩個可能。一是他在武漢時去了金銀潭醫院的深切治療部（ICU）看重症病人，正好遇上插管，因而與患者有了近距離接觸，但他強調當時其全副武裝並戴着防濺屏，故受感染的可能極微。

另一可能則是他在回北京前兩天去了數間可能存在患者的醫院，然而當時他只佩戴N95口罩進入，沒有配備防護眼鏡，而他回京後最早的症狀正是左下眼瞼出現結膜炎，並在隨後出現發熱等症狀。他認為這個可能性最大，稱由於當時並無以結膜炎為首發表現的病例，故將自己排除感染，後經抗流感治療無效才最終確診，說明結膜炎很可能亦是由病毒引起，高度懷疑是病毒先進入結膜，再蔓延到全身。