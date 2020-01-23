全新人工智能及機械人設施開幕　推動技術發展及市場應用

人工智能及機械人技術在全球迅速發展，而香港應用在物流、醫療健康、建造、零售、餐飲及製造業等行業上極具優勢，為推動相關技術的發展，香港科技園公司機械人技術促進中心(RCC2.0)及AI PLUG日前正式開幕，分別支援機械人技術公司原型製作及前期量產，以及縮短人工智能項目研發周期，加快技術的發展及落地應用。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「人工智能及機械人技術與我們的生活息息相關，不但為傳統產業創造各種機會，更帶動香港多元經濟發展。」

RCC 2.0由兩個主要實驗室組成，包括FlexLab及FabLab，面積約25,000平方呎。FlexLab配備工業用電及供水設施等配備，為用家提供了靈活的空間，進行概念驗證及試行運作，並向潛在客戶展示其方案。FabLab則提供製造金屬、塑料和電子產品等物料時所需的各種工具，幫助用家進行原型設計和機械人技術開發。

機械人技術可以便利行業運作，包括高端生產，以提高生產水平，並確保用戶安全。為機械零件、小型機電控制系統開發，提供工程顧問建議的弘達顧問發展有限公司(New World CAD/CAM)是RCC 2.0的技術夥伴，展示了有感應器及內置視覺系統的機械臂。工程主任鄭家傑指，機械臂可以負責一些重覆性高的動作，更可於不同崗位應用。RCC 2.0除了可以提供場地及機器協助產品實體化，更促進機械人技術公司與其他園區公司合作，「我們可以協助園區公司進行產品原型開發及製作服務自動化機械人，共同協作交流，創造一個『雙贏局面』。」

為進一步推廣人工智能技術發展，涵蓋四項主要服務，包括人工智能基礎設施、Tech Shop、企業創新及AI Academy的AI PLUG平台亦面世。所有科技企業及研發人員均可成為會員，一同加快人工智能方案的研發、知識轉移、技術應用及業務配對。

香港科技園公司人工智能及機械人技術平台及精密工程總監霍露明表示，AI研發需大量雲端運算能力，AI PLUG平台可集合開發人工智能方案的企業，提供技術支援，更與多家雲端服務供應商合作，包括AWS、Microsoft Azure等，會員可以享有優惠使用有關服務。平台同時會為有意認識AI的企業管理人員、在職者、學生等提供培訓，希望促進人工智能及機械人技術的發展。

Robot Data Company Limited是AI PLUG會員，其研發的自主機械人輸送系統，可用於日常的餐飲或運輸業。機械人以全輪鋁製底盤作基礎，具有光學雷達裝置，令機械人擁有全方位視覺，可感知障礙物、檢測目標識別及自動導航。公司行政總裁林澤昌指，他們的自主機械人結合人工智能，可獨立自主運作。「科學園為我們提供各種技術支援，更會邀請外國或內地的人工智能專家與我們交流。透過AI PLUG平台，我們可以使用各類硬件及軟件，令資源更集中，希望以更少成本達到目標，接觸市場，令更多行業推行自動化。」

同是AI PLUG會員的Asiabots Limited，其研發的虛擬人工智能服務大使Carey是線上到線下的服務機械人，透過人工智能及自然語音技術，Carey可擔當聊天機械人或提供預約，甚至帶位等服務。公司創辦人岑潮輝表示，這是看得見的AI技術，「其實人工智能可以應用在不同行業，重點是如何實行及於市場落地，AI PLUG可以集合到不同AI公司，互相交流合作。」