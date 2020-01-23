武漢肺炎：掀逃亡潮　女子食退燒藥成功赴法

武漢肺炎在國內大爆發，趕在「封城」前離開醫療資源不足的疫區，已成為許多人的保命方式。中國駐法國大使館周四（23日）通報，一名武漢籍的顏姓女子食用退燒藥後，成功避過檢查入境法國。館方已聯絡當事人，要求她尋求當地醫療機構協助。

通報表示，女事主在微信朋友圈上發布消息，自稱有發燒及咳嗽等病徵，但食藥後成功避過檢查。館方接到多名中國公民的電話及郵件舉報，對此事高度重視。

事實上，微博、微信等早前已流傳大量逃出武漢的文章，不少人都貼出自己在高速公路、火車甚至飛機上的自拍照，表示自己已離開疫區，甚至有人表示要去旅遊慶祝。有逃離的武漢人得知「封城」的消息後，反揶揄要被隔離的同鄉反應太慢。

另有一部分人主張，武漢的醫院已經完全飽和，加上物資短缺，留在當地接受診治是錯誤的做法，應盡快前往其他未爆發疫情的省市或國家求醫，才能享受到足夠的醫療資源。

這些文章令住在其他省市的網民寢食難安，發文狠批「你爹娘把你養這麼大，是讓你出來禍害社會的」、「缺德還要出來，又缺德又缺心眼」、「應該把她曝光出來讓所有人都看清這種人的醜陋嘴臉」、「總有那麼多惡心人。就是要報復社會」；亦有人將矛頭指向武漢人，「武漢人骨子裏面就是壞的，肚子水都是黑的」。