2驢友攀山墮崖亡　忠犬原地守候4日3夜

四川成都彭州市日前有一對男女驢友（登山愛好者）攀登九峰山失聯，兩人屍體其後在懸崖下的雪地被發現。據知男子登山時帶同一隻黑色拉布拉多犬，後者在兩人失蹤直至屍體被發現的4日3夜期間，一直守在兩人失蹤的懸崖處。搜救人員發現死者及該犬時，牠的身體已非常虛弱。

分別來自湖北和四川瀘州、年齡同樣20多歲的一男一女，上周四（16日）上午10時許，開車來到九峰山一個農家樂莊園後，將車停泊在停車場後上山。據村民表示，當時曾詢問是否需要租用雪爪，但對方表示不需要。另男女又曾告知村民當晚下山，但最終兩人的車一直停在停車場。

至上周六（18日），男子的同事發現他沒上班於是報警，警方查看閉路電視及走訪村民後，確定男女並沒有下山，遂於周日（19日）上山尋找，但當晚未找到人。周一（20日）有游客表示在半山有一隻狗不停地吠叫，搜救人員相信該犬正是兩人帶上山的拉布拉多犬「辛巴」。

搜救人員其後在一處高約20多米的懸崖發現辛巴，當時牠發出微弱的叫聲，又一直看着懸崖下方，搜救人員嘗試用繩把牠拉走，但牠不肯離開。搜救人員於是游繩到懸崖下方查看，終於在厚厚的積雪中發現辛巴的主人和同行女子。

村民指，辛巴下山後一直悶悶不樂，也沒怎樣吃東西。據知男死者家屬得悉死訊後非常悲傷，已前往彭州善後。