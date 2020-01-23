武漢肺炎：商家偷賣野味　改營網店做熟客生意

野生動物是本次武漢肺炎的最可能源頭，各地緊急推出措施打擊販賣野味，國家衞健委、湖北省政府更連日派人到武漢執法。內媒記者周三（22日）暗訪武漢，發現仍有店舖出售野味，部分商家為避開執法人員，改在社交網做熟客生意或以網店形式經營。

記者去到武漢起義門生鮮市場，發現多間野味店已經貼上暫停經營的封條。有商家表示，以前他們會偷偷出售野豬、野兔、野刺蝟和蛇肉，但疫情爆發後已經停止。不過，記者在一個專賣鵪鶉蛋的檔口，仍找到野雞和野鴨，老闆聲稱所有雞鴨都是在山上捕捉。

在白沙洲上的幾間農莊，也在過年前提早休業。老闆向記者透露，往年每到春節就是野味熱銷的時候，他們農莊出售的野味小至野生斑鳩、野兔，大至野豬、穿山甲都有，但近期查得太嚴，「你要吃野味也可以，不過得等正月過後再來」。

另外，記者嘗試以關鍵詞「野味」在網購平台檢索，搜出過百條結果，種類包括果子貍、竹鼠、娃娃魚、梅花鹿、鴕鳥、孔雀等，大多標榜「純天」、「正宗山貨」，並附上剝皮切肉後的展示照。惟這些網店的營業執照上，並無與「野生動物」相關的經營範圍。

在QQ群內也隨便可以找到大量「野味交流群」，群組成員許多是商家或餐廳老闆，一名商家透露，農曆新年前夕是野味最好賣的時期，「這幾個月做得好的話，一年都不用愁」，但他表示不方便提供貨源的聯繫方式，必須有熟人介紹才可以下訂。