武漢封城：市民瘋搶糧油　超市憂庫存不足

湖北省武漢市周四（23日）起「封城」，內媒記者發現，當地超市逼滿搶購糧油用品的市民，有超市擔心交通中斷會造成補貨困難，將視乎情況決定休業；另有餐廳受疫情拖累而生意大減，已關閉部分的分店。

各間超市菜價出現不同幅度的加價，多間大型連鎖超市的大白菜每顆升到35元（人民幣，下同，約40港元），每斤新鮮蒜苗更升到40元（約45港元）。「雖然倉儲庫存還可以堅持一段時間，但目前的銷售量實在太大。」連鎖超市中百的負責人表示，目前到店的顧客非常多，結帳都要排長隊，雖然超市為春節準備了大量庫存，但很可能提前耗盡。

大型超市盒馬的負責人則透露，他們已經從各地調取貨物，希望供給武漢的門市補貨，「我們也看到了當地交通限制的情況，我們會持續關注，看看如何能合理處理補給問題」。

餐飲業方面，多間酒樓近日迎來團年飯的「退訂潮」，連鎖餐飲企業西貝的負責人指，公司在湖北省有10間餐廳，其中9間在武漢；在這些武漢的分店中，8間已經關閉，餘下1間周四將決定是否關店，這些分店待疫情過去後重新營業。

武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎指揮部周四回應稱，關閉離開該市的通道，是阻止疫情擴散的必要之舉，目前市內的大宗商品、食品、醫療防護用品等儲備充分，廣大市民不用恐慌及不必囤積，以免造成浪費。