武漢封城︰網約車無視禁令　10倍價格帶人走

湖北武漢肺炎疫情嚴峻，為免病毒繼續向外擴散，政府周四（23日）下令「封城」。惟有不法司機看中封城帶來的「商機」，以高價帶市民離開武漢市；採用的手段層出不同，有用貨車載人「偷渡」，也有包車司機表示可以走小路避過檢查。

武漢市政府新聞辦公室凌晨發布消息，自當日10時起，全市城市客運停運，市民無特殊原因不得離開武漢。網上在封城第一日便傳出，高價帶人出城的服務，原本由武漢到湖北羅田縣，包車僅需大約300元（人民幣，下同，約342港元），但隨着時間推移，車費已經上漲到1800元（約2055港元），甚至更高。

有網約車司機表示，「之前（武漢）拼車到羅田每人僅需80元（約91港元），現在每人800元（約913港元）都有人搭」。他得意地表示，一個上午就來回了4趟。更有網傳片段曝光，有大貨車裝載着一貨櫃帶着行李的市民，在荒郊野外「落客」。

有身在武漢的山東市民表示，政府凌晨發「封城」公告，原本買好火車票回家過年的他，為了前往火車站改簽車票，趕在封城前離開武漢。截不到的士的他，只好截停駕駛電單車的外賣員，以500元（約570港元）讓外賣員載他「飛馳」往火車站。