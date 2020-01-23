武漢肺炎︰一貼睇晒周四疫情蔓延情況

湖北武漢肺炎持續擴散至內地多個省市，周四（23日）增至至少634人確診，遍及28個省市及自治區，死亡人數累計17人，其中重症96宗；疫情源頭武漢市進入戰時狀態防疫，周四10時起「封城」，全市公共交通暫停營運，市民如無特別原因不要離開。惟國家衞健委最新修訂的診療方案顯示，已出現無武漢旅行史的確診病例。

不斷更新（香港時間）︰

2237 甘肅首現確診病例，2患者情況穩定。

2205 枝江市政府宣布暫停公共交通，除超市、醫院、農貿市場、加油站、嬰幼用品店、藥店正常營業以外，其他經營性場所一律暫停營業。

2125 江蘇新增4宗確診病例，全省累計5宗。

2120 廣東省疫情防控工作領導小組決定啟動省重大突發公共衞生事件一級回應，以應對肺炎疫情。

2115 因應武漢肺炎防控需要，北京故宮決定從周六（25日）年初一開始閉館，為首次因疫情閉館。

2030 湖北仙桃市、赤壁市分別宣布暫停公交客運。

2015 湖北省教育廳宣布，省中小學春季延期開學，具體時間有待後續公布。

1945 北京市文化和旅遊局宣布，即日起取消包括廟會在內的大型活動。

1803 新疆首現確診病例，自治區衞健委通報指2人確診。

1757 陝西首現確診病例，省衞健委通報指3人確診。

1752 北京新增8宗確診病例，累計22宗。

1730 上海新增7宗確診病例，累計16宗，1人危重。

1720 深圳市衞健委通報，經專家組會診，2名新型冠狀病毒感染肺炎患者已痊愈出院。

1715 福建福州市新增1宗輸確診病例，患者為武漢返鄉人員，目前病情平穩。

1700 雅思（IELTS）周四在官方微博宣布，取消2月8日、13日、20日在武漢的雅思考試。

1649 對於有消息聲稱中央軍委命令中部戰區協助武漢封城，內媒記者先後與武警湖北總隊、中部戰區空軍某基地、駐鄂空降兵部隊及湖北省軍區核實後，指有關消息是謠言。

1600 海南新增1宗確診病例，全省累計5宗病例。

1555 上海市道路運輸局要求上海道路運輸行業，即時停運前往湖北省的省際停班、包車；廣西交通運輸廳暫停所有前往武漢的客運車輛，要求在路上的車輛立即返程。

1540 生態環境部近日公布，要做好武漢肺炎疫情醫療廢物的處理工作，部署各地部門及時、有序、高效、無害化處置醫療廢物。

1533 與武漢相鄰的鄂州市暫時關閉全市鐵路車站，另湖北多條高速公路入口和收費站下午亦陸續封閉。

1433 國家衞健委公布新修訂的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第三版）》，顯示目前無華南市場暴露史病例在增加，並出現聚集性病例和無武漢旅行史的確診病例。

1414 湖北省前一天啟動突發公共衞生事件二級應急響應，全省最新疫情情況由省衞健委發布，武漢市衞健委不再公布相關情況。

1403 黑龍江新增1宗病例，患者為49歲男子，全省累計2宗病例。

1359 重慶新增3宗病例，該市累積至9宗病例。

1352 浙江新增17宗病例，其中5宗在杭州；該省累積至27宗病例。

1330 專家指，廣東發現的病例主要以家庭聚集為主，尚未發現在社區廣泛流行。

1239 貴州新增2宗病例，全省累計增至3宗；安徽新增8宗病例，累計增至9宗，其中六安、滁州、阜陽及亳州為當地首例確診病例；江西南昌市亦新增首宗病例，全省累計增至3宗。

1146 遼寧新增1宗病例，全省累計增至3宗。

1140 湖南再新增5宗病例，該省累計增至9宗。

1122 福建再多3宗病例，全省累計增至4宗。

1115 吉林確認首宗武漢肺炎病例，疫情擴散累計至25個省市及自治區。

1102 廣東再新增6宗病例，中山、肇慶首現疫情，廣州、深圳分別增添1宗及3宗，全省累計增至32宗。

1038 山東再新增4宗病例，該省累計增至6宗。

1028 四川衞健委通報新增3宗病例，該省累計增至8宗。

1027 武漢有公安在漢口火車站前架設鐵欄，禁止市民進入車站範圍。

1023 國家衞健委公布17宗死亡病例病情，死者分別是13男4女，年齡介乎48歲至89歲，多有慢性病病史，例如肝硬化、高血壓和糖尿病等。

1000 武漢市正式「封城」。

0835 更新內地確診人數。

0521 國家衞健委高級別專家組成員曾光接受內媒專訪時表示，涉事華南海鮮批發市場是違法販賣野生動物，而據流行病學調查顯示，病毒來源應該是哺乳動物，而非禽類。

0210 武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部表示，為全力做好疫情防控工作及有效切斷病毒傳播途徑，全市公交、地鐵、渡輪、長途客運周四10時起暫停營運；市民無特殊原因不要離開武漢；機場、火車站離開武漢通道暫時關閉。

0115 廣西新增確診3宗病例，全省累計確診5宗，新增患者均來自武漢。

0047 黑龍江確診首宗病例，患者為一名來自牡丹江市的69歲男子。

0005 江蘇確診首宗病例，患者為一名居於蘇州工業園區的37歲男子。