武漢肺炎：世衞稱武漢肺炎尚未構成國際公共衞生緊急事件

世界衞生組織（WHO）周四（24日）在瑞士日內瓦宣布，武漢肺炎疫情目前尚未構成國際公共衞生緊急事件。

WHO連續兩日舉行會議，討論是否將武漢肺炎疫情列為國際公共衞生緊急事件。在周三召開的記者會上，WHO總幹事譚德塞稱要考慮更多證據才能作出決定；WHO周四再召開記者會，該組織的緊急顧問委員會主席烏桑（Didier Houssin）稱，委員會經討論後認為，目前要向譚德塞建議將武漢肺炎疫情列為國際公共衞生緊急事件，為時尚早，但他承認委員會成員意見分歧，差不多是「一半一半」。

烏桑稱，有委員會成員認為，目前中國以外的武漢肺炎病例尚少，而且中國政府已採取行動企圖阻止疫情蔓延，是以現時仍不是時候將疫情列為國際公共衞生緊急事件。

不過，譚德塞補充說：「不要搞錯，這是中國的緊急事件，只是尚未構成國際公共衞生緊急事件。它有可能會演變成後者。」

國際公共衛生緊急事件（Public Health Emergencies of International Concern）是WHO的的一項正式聲明，若一項特殊事件，被定性為透過國際性疾病傳播，對其他國家構成公共衛生風險，出現嚴重、突發、異常或意外情況時，各國需要制定協調一致的反應，立即採取國際行動。

國際公共衞生緊急事件相當於一個國際求救信號，通常可藉此招來更多經費和努力，以遏止疫情爆發，以及加速研究可能的療法和治療疫苗。