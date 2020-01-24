男子為錢捅死夫婦　流落10年在湖南被捕

廣州黃埔區一名47歲的凌姓男子，10年前在區內犯下駭人命案，為了逃避警方追捕，他多年來輾轉往返廣東及湖南兩地匿藏。警方上月底在網上發現線索，經過多番比對及調查，本月初在衡陽市一個屋苑門口將凌某拘捕，近日把他押回廣東審訊。

「我很生氣！我在家殺了人！我現在準備去跳樓自殺！」廣州市公安局在2010年9月14日接到凌某的電話，立即派人趕到他的住處，發現一對男女倒臥血泊之中，已遭人亂刀捅死，而附近療養院的男子賀某亦被刺傷，但報稱行兇的凌某就不知所終。警方成立專案組，多年來到不同省市調查，最終都無功而返，直到上月底才成功破案。

凌某供述，他案發前曾交給潘姓女死者6000元（人民幣，下同，約6850港元）用來賭外圍六合彩，查看開獎結果後，他發現自己中了25萬元（約28.5萬港元）獎金，但潘女表示忘記購買。他要挾潘做自己的情婦，與對方丈夫發生爭執，期間情緒失控將二人殺死。

他乘巴士離開，再徒步行至清遠、韶關等地，在大約5年前流浪至衡陽市，在當地一間廢棄的大樓落腳，每日靠每執垃圾維生，有時執別人食剩的食物，生活非常潦倒。