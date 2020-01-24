武漢肺炎：八旬老醫無懼疫情　棄退休堅持坐輪椅出診

湖北武漢肺炎疫情持續，當局日前更「封城」冀阻止繼續擴散。而在一眾堅守前線的醫護人員中，卻有一名老邁龍鍾的醫生。來自武漢市兒童醫院的董宗祈教授現年已屆86歲，本大可安享退休生活，然而在近日疫情快速擴散的關頭，他仍選擇坐着輪椅出診，成為這場危機中獨特的「逆行者」。

在周四（23日）武漢封城的首日，老驥伏櫪的董宗祈仍孜孜不倦地出診。對於在肺炎疫情嚴重的當下仍堅持出診，董表示自己一輩子已習慣了看病救人，所以不以為然，「不就是這麼點事情嗎」；並稱自己不光是看門診，還在醫院的各科室會診，「他們有疑難病例就找我去看」。

原來，曾獲中國兒科醫師終身成就獎的董宗祈早就退休，但卻接受了返聘，稱自己只要能夠上班就會堅持。去年開始，他走路會出現喘氣，便直接買來了一架輪椅坐着上下班。

雖然80歲後他習慣一星期只看一次門診，但在醫療系統緊張的當下，光周四一個上午他就看了30多位病人。他笑稱，自己累積了很多「粉絲」，不少人特意掛號指定由他來接診；又強調自己的身體和精神狀態都可以，「你說一輩子我為了甚麼，不就為了病人嗎」。