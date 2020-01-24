武漢肺炎：藥房哄抬醫藥用品價格　市監局嚴查處罰

湖北武漢肺炎確診個案急增，市民紛紛到藥房及網購口罩保障自己。內地多個市場監管部門近日嚴查轄區內的醫藥用品，發現湖北宜昌、武漢，上海，寧夏銀川等地，都有業者趁機囤積居奇、哄抬價格、未明碼標價等。其中，廣東佛山某醫藥連鎖有限公司更以平時近5倍的價格銷售口罩，涉嫌哄抬價格而遭立案調查。

除佛山市外，寧夏銀川市兩間企業所銷售的口罩未明碼標價，分別被處罰1000元人民幣（約1140港元）及立案查處；上海某超市網購平台的口罩售價比平日高出一倍或以上，被即時責令改正。另湖北宜昌市兩間藥店銷售的口罩大幅漲價，已被依法扣留相關貨品的入貨票據；武漢市兩間藥店因未明碼標價、銷售無外包裝、無生產廠家等標識的醫用口罩行為被處罰。

多地市場監管部門的通告明確指，將對經營者相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲；捏造、散布漲價訊息，擾亂市場價格秩序，囤積居奇或利用其他手段哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲的行為予以嚴懲。有內地律師指，業者哄抬價格，推動商品價格過高上漲，市場監管部門可視情節嚴重程度作出警告、責令改正、沒收違法所得、罰款、停業整頓、吊銷營業執照等行政處罰措施。