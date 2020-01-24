武漢肺炎：省商務廳副廳長中招　累計13市封城

湖北省政府商務廳周五（24日）證實，副廳長黃謀宏周二（21日）確診感染武漢肺炎，目前正在醫院接受治療。繼武漢等8個城市宣布封城後，湖北咸寧、荊門、當陽、黃石及荊州5市亦宣布暫停公共運輸及客運服務，累計湖北有13市封城。

湖北省疾控中心及省商務廳正排查近期與黃謀宏的密切接觸者，要求他們隔離觀察。商務廳工作人員表示，黃謀宏早前出現感冒症狀，情況愈趨嚴重，一度無法站立，檢查後確診武漢肺炎。商務廳官網顯示，黃謀宏曾於上周五（17日）赴扶貧點枝江市問安鎮曇華寺村走訪慰問困難群眾，調研扶貧產業發展並看望駐村工作隊隊員。

武漢市肺炎防控指揮部宣布，為減少人員流動及降低感染風險，由周六（25日）凌晨零時起，武漢市關閉過江隧道，並在三環內過江橋樑實行體溫檢測，取消時間另行通知。

此外，湖北封城令進一步擴大，咸寧暫停公交及旅遊客運，直至另行通知；荊門暫停全市班線客運、包車客運及農村客運，出租車不得駛往外市；當陽長途客運、城際公交暫停，出入路口及火車站實施檢疫排查，不漏一人一車；黃石則關閉全市的客運站，暫時關閉上窯輪渡碼頭及省道201黃石長江公路大橋通道；荊州亦關閉火車站、農村客運及渡船，並在火車站、長途汽車站、客運碼頭、高速公路口設置體溫檢測點，實行24小時輪班。