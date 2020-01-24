武漢肺炎：成立科研專家組抗疫情　鍾南山任組長

湖北武漢肺炎疫情不斷擴散，科技部副部長徐南平周二（21日）召開會議，宣布成立以國家衞健委專家組組長鍾南山為首，及14位專家組成的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組。中國科技部周三（22日）指，首批8個應急攻關項目已緊急啟動，經費撥付到位，將會同相關部門協調，充分利用現有研發基礎，強化防控診療技術研發和成果應用。

內地傳媒周五（24日）報道，科技部會同國家衞生健康委、發展改革委、教育部、財政部、農業農村部、海關總署、林草局、中科院、藥監局、中醫藥局、中央軍委後勤保障部等部門和單位成立科研攻關組，組織協調全國的優勢科研力量，打好科技防控攻關戰。

徐南平指出，內地將迅速啟動應急科技攻關項目，着重在病毒溯源、傳播途徑、動物模型建立、感染與致病機理、快速免疫學檢測方法、基因組變異與進化、重症病人優化治療方案、應急保護抗體研發、快速疫苗研發、中醫藥防治等方面部署。會議又要求相關部門、科研單位要立即行動，加緊科技研發攻關，突出防控急需，充分發揮專家組的諮詢作用，為一線防控治療工作提供科技支撐。