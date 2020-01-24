武漢肺炎：擬仿小湯山建院抗疫　過百挖掘機在場

知音湖旁有多挖掘機及工程用車作業。

武漢肺炎在全國多地陸續出現確診病例，大批市民在當地醫院外排隊等候治療。據內地傳媒報道，武漢市政府已要求中建三局集團有限公司，參照SARS時期北京小湯山模式，在武漢蔡甸知音湖武漢職工療養院，6天內建設一新醫院。

報道引述知情人士，指政府暫定周五（24日）晚就要有相關設計圖，據指醫院將為板房形式，樓高一至兩層；有消息指醫院建築面積達到2.5萬平方米，可容納1000張病床。另指新醫院處於前期籌集資源階段，有部門在籌集工程車輛、大小挖掘機、貨櫃等工程器械；有部門籌集護目鏡、防護服、醫用手套等應急物品。

另有網傳影片顯示，知音湖旁有上百輛挖掘機及工程用車正在作業，現場又有不少載重車輛排隊等候。據了解武漢市政府將參照北京小湯山的模式建立急救醫院，醫院將在6天內建成。

在2003年4月，北京為有效控制SARS疫情，7天內在北京昌平區小湯山鎮，在原有小湯山醫院的基礎上，緊急建設醫院應對疫情。小湯山非典醫院建築面積達到2.5萬平方米，可容納1000張病床，並在兩個月內收治全國七分一患者。