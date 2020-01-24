市場監管總局抽查　20.8%煙花爆竹不合格

中國國家市場監管總局近日開展煙花爆竹產品質量國家監督專項抽查，包括江西、湖南、廣西、四川、貴州、陝西等地190間企業生產的192批次產品，其中有40批次產品不合格，不合格發現率為20.8%。

此次專項抽查採取「雙隨機」方式，重點對產品的部件牢固性、引火線牢固性、燃放缺陷等24個項目檢驗，不合格項目主要涉及引燃時間、結構與材質、引火線牢固性等。各地市場監管部門將對抽查不合格的產品及其生產企業依法嚴肅處理，督促企業落實產品質量安全主體責任，全力保障煙花爆竹產品質量。

國家市場監管總局食品經營司有關負責人表示，春節期間將重點開展集貿市場、廟會、農家樂等場所的監督檢查，嚴格落實食品經營者進貨查驗紀錄製度，強化食品經營者主體責任，規範食品加工行為，嚴防食物中毒的發生。該局價監競爭局指，要加強對購物娛樂等價格監管，規範網絡市場線上線下的標價行為，真實準確標示降價、促銷、優惠折扣等價格訊息，嚴肅查處不按規定明碼標價、價格欺詐、價外加價等侵犯消費者權益的價格違法行為。