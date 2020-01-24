武漢肺炎：發熱咳嗽非唯一首發症狀　醫生籲高度警惕

湖北武漢市肺炎疫情持續，患者一般都會有發熱、乏力、喉嚨痛等病徵。惟武漢大學人民醫院研究組周五（24日）發布相關文件，指有患者無明顯發熱及相關呼吸系統症狀，提醒醫護人員及公眾需高度警惕以非呼吸系統症狀為首發症狀的隱形傳染源，相關患者亦需強化自我隔離。

醫生指出，一名45歲男患者因腹瀉3日到消化科門診就診，隨即被確認有肺炎接觸史，但無明顯發熱及相關呼吸系統症狀；進行胸部CT後發現雙肺多發片狀磨玻璃樣影，咽拭子新型冠狀病毒核酸檢測顯示陽性，最終確診。

另有醫生稱，其實患者到院檢查時，已能基本判斷患上肺炎，但最終確診需經過影像學檢測、臨床診斷、病原學檢測3道程序。患者必須經過專家會診，符合病症才能提交相關申請書，申請做病原性檢測，且醫院要求必須將樣本送至衞生部門，致大量疑似患者無法及時確診；標本送檢後數天未有結果，仍影響到院方的快速診斷。

此外，中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所近日成功分離第1株病毒毒種。中國國家病原微生物資源庫周五發布毒種訊息及電鏡照片、新型冠狀病毒核酸檢測引物和探針序列等，為內地首次發布的重要權威訊息。