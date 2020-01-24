武漢肺炎：病人扯開醫生口罩吐口水　叫囂「一齊死」

武漢肺炎疫情嚴重，河北省周四（23日）亦出現一宗死亡病例。原本在醫護人員疲於奔命的時候，市民應理解醫護人員的辛苦，惟有內地網民爆料，指河北石家莊一名醫生向朋友訴苦，指自己診治一名發燒病人時，被病人扯開口罩吐口水，該名病人更揚言︰「我活不了，你們都別想活！」該醫生自稱事後已被隔離觀察。

從醫生與朋友的的對話截圖可見，他當天與往常一樣，在急診室為發燒病人診治時，看見一名發燒病人有咳嗽症狀，卻沒戴口罩，便遞給他一個口罩，希望他帶上口罩；未料該病人突然發難，大吼「我生病了，你給我口罩有用嗎」，然後撤下醫生的口罩向醫生吐口水「我不活了，你們都別想活」。

另有網民表示，一名在武漢第一線抗疫的醫生親眼目睹同事被病人家屬扯開防護衣，病人家屬更表示，「憑甚麼你可以穿着防護服？要死一起死」。

雖然有一小撮市民對醫護人員不予理解，但內地各省市都有醫生簽生死狀，請纓前往武漢疫區馳援。其中上海交通大學附屬仁濟醫院護理部招募僅半小時，便有17名護士報名；上海復旦大學附屬的中山醫院，以重症醫學科副主任為首的一批專家，亦在周五（24日）啟程前往武漢；曾在03年有對抗沙士（SARS）經歷的南方醫院的醫護人員亦請戰武漢。

武漢自封城後，物資、醫護人手全城告急，醫護頂着壓力不斷抗疫，部分醫護的精神、情緒已經處於崩潰的邊緣，其中有網傳影片顯示，一名身穿防護服的醫生，疑似與醫院高層通電話，拿着電話一直狂罵「我不想回家？我不想回家過年？你們做了甚麼啊？一天排了4個班，還有人在地上躺着，你們自己來看啊！」旁邊也有其他醫生拍肩安慰他，該片引起不少網民討論，指武漢第一線的醫生太辛苦了。另外，網傳一篇疑泰州市人民醫院發的悼文，指有一名第一線感染科醫生姜繼軍，在查房後猝死。