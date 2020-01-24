武漢肺炎：醫療物資短缺　有患者至死仍未能確診

湖北武漢肺炎幾近蔓延全國，大批醫護人員留守醫院照顧病人。不過，武漢多間醫院的醫療資源不足、不堪負荷，有醫院甚至面臨試劑盒短缺或缺乏檢驗條件，導致難以在短時間內確診。中國疾病預防控制中心副主任馮子健指，武漢等地部分醫院試劑盒供給尚不充足，有患者至死都未能確診。

有醫生表示，新型冠狀病毒的檢測時間大概4個小時，結果出來後需按照流程，經院內、省市專家組會診，以及市、省疾控中心覆查，一般來1至2天就能有確診結果。中國疾控中心工作人員指，各省份的首例病例確診，國家疾控中心會負責確定，第2例及以後的病例則按照當地診療方案，由省級負責執行。

據了解，疾控中心系統確定3間新型冠狀肺炎病毒核酸檢測試劑盒生產商，其中2間生產商均稱會在新年期間繼續加量生產試劑盒。馮子健強調，目前試劑盒供應充足，有幾間商業公司正開發試劑，未來不止3間供應商，「是一個逐漸提供的過程，在一批一批地發」。

此外，湖北省多間醫院周四（23日）相繼發出公告，向社會徵集捐贈護目鏡、口罩、醫用帽、防護服等醫療防護物資，其中有醫院工作人員透露，院內現有的防護物資一直處於消耗狀態，且每日的消耗量較大，目前僅能支撐3、5日，呼籲各界捐贈符合國家標準的防護物資，「如果物資不符合國家標準，醫務人員和病人使用了，就相當於害了他們」。