內地持續管制燃放煙花爆竹　多地實施實名購買

中國各地城市近年都禁止燃放爆竹煙花，今年春節期間，不少城市進一步加強對於煙花爆竹的燃放管理，禁放範圍也有所擴大。

在北京，煙花爆竹零售網點的數量、分布、禁放區域都有明顯變化。煙花爆竹零售網點由去年的37個減至23個，大興區將首次實行全區禁放。朝陽區、豐台區則劃設了規定禁止燃放區。在河北石家莊，禁放區域較去年有所擴大，今年市內主城區和藁城區、欒城區、鹿泉區、正定縣全區域全年禁放。山東16個地級市和115個縣（市、區）均實施煙花爆竹禁限放政策。

除了擴大禁限放範圍，今年多地繼續推行購買煙花爆竹實名制。在上海，春節期間全市在外環外區域設置9個煙花爆竹銷售點，市民購買產品時需攜帶身份證件進行登記，售後有專人回訪核實。北京對比零售點實名購買登記數據和批發單位出庫數據，杜絕零售點超量儲存。另蘭州也從去年起開始實行實名購買制度，煙花爆竹零售點對購買人身份信息和購買的煙花爆竹品種、數量等情況進行登記。

根據不同地方規定，在禁止燃放煙花爆竹的時間、地點和區域燃放煙花爆竹，均會面臨相應的處罰。此外，任何人未經許可經由道路運輸煙花爆竹，將被罰款1萬至5萬元人民幣（約1.14萬至5.7萬港元），並沒收非法運輸的物品及違法所得。如有關行為構成犯罪，更將依法追究刑責。