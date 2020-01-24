武漢肺炎：網曝黑心商戶回收口罩再賣　警方介入調查

天災恐怖，但人禍更為可怕。湖北武漢爆發肺炎疫情，幾近蔓延全國，內地人心惶惶，市民紛紛戴口罩自保，令口罩供不應求、價格急升。周五（24日）有網民踢爆，安徽馬鞍山市一間商店疑把使用過的口罩回收再賣，憂慮「黑心口罩」流通市面後，會令疫情加劇。目前，當地警方已介入調查。

從網傳短片可見，一名男子把一個個舊口罩放進紙皮箱內，再交由另一名男子收進倉庫中，另一名女士則手持多個舊口罩，準備交予該2名男子。另有網民上載照片顯示，涉事商戶位於馬鞍山市花鳥市場小區內，名為「興旺勞保批發部」；從另一張照片可見，一輛警車停泊在該間商戶門外，有警員入內調查。

據了解，內地網絡早已流傳有黑心商人把用過的口罩回收再賣，有網民呼籲市民把使用過的口罩剪毀或寫上記號，防止黑心商人「發國難財」。有關貼文近日更引起網民熱議，一度登上微博熱搜榜頭5位。至於上述短片周五在網絡流傳後，至今已有逾萬名網民留言。

其中，有網民透露曾在該商戶購買口罩，擔心因此感染。另有網民批評，「國難當頭，這種垃圾竟然能想這種損招掙錢」、「這和殺人有什麽區別」、「無良奸商」、「這樣的壞人早點抓起來，不要危害社會了，國難財都想掙」。