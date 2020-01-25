武漢肺炎︰內地首款新型冠狀病毒檢測試劑盒通過檢驗

湖北武漢肺炎肆虐內地，上海市科學技術委員會周五（24日）公布，由上海之江生物科技公司研發的2019新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，當天通過上海市醫療器械檢測所檢驗，成為中國首款法定檢驗機構檢定合格的新型冠狀病毒檢測產品；在獲得國家藥監局批文後，被發往各地醫院、疾控中心和出入境檢驗檢疫局，用於測定疑似患者的樣本中是否有新型冠狀病毒，可望加快識別疑似病例。

市科委生物醫藥處負責人表示，目前全國共有7間企業研發的試劑盒進入國家藥監局快速審批通道，其中4間為上海企業，分別是之江生物、伯杰醫療、捷諾生物和輝睿生物；另之江生物總經理邵俊斌透露，在新型冠狀病毒基因序列公布後，該公司已立即啟動檢測試劑盒研發；此次研發出來的試劑盒的科學原理名為「熒光PCR（聚合酶鏈式反應）法」，是一種用於放大擴增特定DNA片段的分子生物學技術，能利用聚合酶鏈式反應將微量的DNA大幅擴增，從而檢測出帶有特定基因片段的病毒。

邵俊斌指出，開發這種試劑盒的難點在於找出病毒的特異性基因，且要考慮到病毒容易變異的特點，才能確保試劑盒的靈敏度和特異性。對於疑似病例，醫護人員只須以試劑對疑似病患的鼻咽拭紙、痰液、肺泡灌洗液3種樣本進行檢測，就能測定是否含新型冠狀病毒。