武漢肺炎︰吃蝙蝠短片遭炮轟　旅遊博主公開道歉

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，多項研究認為源頭來自野生動物，引起網民對進食野味的關注。內地網絡近日瘋傳一段「美女吃蝙蝠」的短片，引起輿論關注，大批網民聲討片中的女主持汪夢雲。在群情洶湧下，汪夢雲日前在網上致歉，並表明從此不再吃野生動物。

據了解，該段短片上載於2016年6月17日，從短片可見，2名出鏡的女主持在一家餐館內，面前擺放了蝙蝠湯，其中一人從把蝙蝠撈出後，2人各自把碗中的蝙蝠撕開並品嘗，然後嘆道「這肉很緊，但很香」。短片引起輿論熱議，有網民發現其中一名女主持正是知名旅遊博主汪夢雲，紛紛在網上炮轟。

汪夢雲周三（22日）晚上11時52分在微博上發表聲明，指自己當時只是在帛琉錄製旅遊節目，對病毒一無所知，但她為自己曾經的無知道歉，並表明將以身作則，此生拒絕吃野生動物。惟不少網民不滿其聲明，汪隨後亦刪除該篇聲明。

公開資料顯示，汪夢雲畢業於杭州師範大學播音主持與藝術專業，曾是浙江電視台錢江頻道的主持人，其後辭職並創立杭州追牧文化傳播有限公司和杭州寰旅科技有限公司。杭州追牧文化周五（24日）回應內地傳媒查詢時表示，汪夢雲已就此事解釋，該公司亦將稍後發表公開聲明回應。