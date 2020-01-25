夫婦同赴南極科研考察　身處異地無緣共度春節

春節是中國重要的傳統節日，也是一家團聚的日子。但一群身在南極的中國科研人員，今年春節卻只能透過家書與家人互傳祝福。

去年10月，「雪龍」和「雪龍2」號分別從上海、深圳出發，載着400多名考察隊成員前往南極執行中國第36次科學考察任務。隊員中一對新婚夫婦小邵和諶陳晨，雖然一同到了南極，卻分隨「雪龍」和「雪龍2」，兩人因而無法見面。諶陳晨在寄給丈夫的書信中便提到，兩人大概是南極科研隊員中相隔距離最近的夫婦，卻又看不見摸不着。

至於其他科研隊成員在過年期間也各自執行任務：隊員麥雄負責接收從不同衞星下傳的遙感數據；隊員江游大於年三十晚到初一凌晨，要培養多瓶水樣本；武漢大學中國南極測繪研究中心的博士生導師趙羲，作為這次南極科研固定翼飛機隊的隊員，則要在雪鷹601上進行各項的科研飛行任務。

每逢佳節倍思親，在南極中山站工作的北師大博士生劉旭穎在這個春節，想起一家人包餃子過節。身為兩名孩子母親的趙羲，則期待着結束科研後回家一刻，與孩子相擁的情景。另一隊員王文晶，女兒從出生到7個多月，一直只能通過手機與妻女說話視像對話。儘管無奈，卻無怨無悔。