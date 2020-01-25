武漢肺炎︰女子高調炫耀逃離武漢　遭警方採取防控措施

陳女在網上炫耀，結果被舉報。

湖北武漢爆發肺炎疫情後，該市已宣布「封城」。惟該市一名陳姓女網民近日竟高調在網上宣稱逃到山東，結果被網民舉報。山東淄博市高青縣警方經查後，已對陳女一家採取防控措施；對此，有網民笑言︰「大快人心！」

事緣於周三（22日）上午11時許，網名「瑾兒Sisisi運」的陳女高調地在社交平台發照片，配文寫道「大山東木（沒）有病毒……所以我來了」，地點更顯示為「淄博市高青縣」引起諸多網民不滿，於是有網民向當地警方舉報。

根據警方通報稱，警方周四（23日）接獲舉報後，經排查，確認陳女（武漢市洪山區人）與許姓丈夫（淄博市高青縣人）攜同女兒，本月14日駕車回到許男老家過年，警方遂向縣衞健部門通報。經檢查，3人均無發燒情況，身體狀況良好，但警方仍對陳女一家採取防控措施。

事件引起網民熱議，有網民批評「這些有什麽好炫耀的？腦子進蝙蝠了嗎？」、「我真的祝她一家三口這次風波裏全家富貴祭天」。另有網民嘲諷︰「全國醫生都在往武漢跑，武漢的市民全國跑！！瞎幾把跑什麽，給老子滾回去！」