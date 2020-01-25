武漢肺炎：急於建院　火神山施工或致污染

武漢肺炎疫情已擴散至全國多個省市區，為救治患者及解決醫療資源不足，武漢市參照北京小湯山醫院模式，在蔡甸知音湖建設火神山醫院，預計下月初投入使用，惟急於建院引來外界擔憂污染環境；有國際權威科學期刊2017年引述美國科學家指，武漢的生物實驗室隨時具一定風險，導致如沙士一樣的病毒外洩。

消息指，火神山醫院的設計病床數為700至1000張，將根據現場具體地形和施工情況作出調整和改良。就外界質疑會否影響湖水生態問題，當局解釋指因知音湖並非武漢備用水源地，目前漢陽片區供水水源長江漢江互補，管網已經連通，不需要該湖備用；又強調院方嚴格依據《傳染病醫院建設標準》實施，確保施工建設及後期使用不造成環境污染。

另外，武漢2017年開設國家生物安全實驗室，研究如沙士及伊波拉等傳染性高的病毒，但當年有美國醫學專家表示，擔心實驗室長期以動物進行研究，但中國對有關研究監管較鬆散，隨時有令病毒外洩的風險，甚至有外界猜測是次武漢肺炎爆發的原因，與安全實驗室啟用有關。

除了武漢，位於上海金山市公共衞生臨床中心作為定點收治醫院，始建於沙士後的2004年，總核定床位660張。當地政府宣布，為應對疫情，已重啟小湯山模式、組建240多名醫護應急梯隊，目前已收治14名患者。