武漢肺炎：抗疫人手短缺　各地醫療隊支援

湖北武漢肺炎疫情持續擴散，大批醫護人員堅守崗位、照顧病人，惟有醫生直言疫情確實比較嚴重，一線醫護人員疲勞工作，甚至有病倒。據國家衞健委消息，為解決人手問題共組建6隊共1230人的醫療救治隊赴武漢救援，廣東、上海，以及450名解放軍的醫療隊均已抵漢參與救治。

內地傳媒報道，廣東省集合128名來自廣州9間3級甲等綜合醫院的醫護人員，包括37名醫生、83名護士、8名檢驗科技師等參與救治；醫療隊於周六（25日）凌晨抵達武漢。另上海集合136名來自52間醫院的醫護人員，包括「普通患者救治醫療隊」75人、「危重症患者救治醫療隊」60人，攜帶約5噸急救醫療器械和藥品，同日凌晨抵達武漢。上述醫護人員分別來自呼吸科、感染性疾病科、醫院感染管理科、重症醫學科和護理專業等。

此外，解放軍派出3隊醫療隊分別從上海、重慶、西安3地乘坐軍機出發，於周五（24日）晚抵達武漢。醫療隊由陸軍、海軍、空軍軍醫大學抽組，每隊醫療隊150人，分為指揮組、普通患者治療分隊和危重症患者救治分隊，配備呼吸科、感染性疾病科、醫院感染控制科、重症監護室等醫學專家，預計將到武漢市指定接診、肺炎病例較多的醫院展開救治工作。