武漢肺炎：武漢過年氣氛冷清　商鋪停業行人寥寥可數

湖北武漢肺炎肆虐，嚴重影響本應熱鬧的農曆年氣氛。大年初一（25日）武漢市面冷清，路上的行人和車輛寥寥可數，很多商鋪貼出暫停營業通知，花卉市場內雖然有花店仍在營業，但顧客卻所見無幾；封城後雖然仍有數間超市營業，但貨物幾乎被一搶而空，而大米的貨架上也只有10包米左右，物資短缺。

一間營業的超市內，排隊結賬的市民，基本上都戴着口罩，且場面非常安靜，市民的購物籃中，大部分都是來購買食物、油鹽、即食麵等。市民李曉表示，現在超級市場內帶葉子的蔬菜已經斷貨，但還是有番茄、西蘭花、黃瓜等蔬菜可買，她表示之前買了蘿蔔後，本來想再去買一些，結果回頭就發現蘿蔔已經漲價，「平時買土豆（薯仔）大概是2元（人民幣，下同，約2.2港元）1公斤，現在去買則已經賣到14元（約15.9港元）一公斤」。

李曉又表示，自己由封城那天開始，一家人就沒有出過門，今年也與親戚商量過，大家都同意不吃聚在一起吃年夜飯。她目前唯有接觸外界的渠道就是網絡，新年在家看看電視，看看書。她稱自己會搜一些新聞，關注疫情的最新進展，至於過年只有在家中和父母三人一起過，也是挺開心的。