武漢肺炎︰黃埔區城管副局長疑染病　曾視察花市

湖北武漢肺炎疫情持續蔓延，再有地方官員染病。內地傳媒周六（25日）報道，廣州市黃埔區城管局副局長尹維新，周五（24日）疑患上新型冠狀肺炎病毒，目前已被隔離治療。據報他出現症狀期間，曾到訪黃埔區花市視察，令當地市民人心惶惶。當局及後澄清，尹目前尚未確診，正接受隔離治療。

報道引述一份落款黃埔區城管局通報指，尹維新的岳母周日（19日）來到廣州，至周二（21日）發現感染症狀，當晚即被送到南方醫院隔離，翌日確診。至周五，尹維新一家三口亦確診感染病毒，獲安排到廣州市第八醫院隔離觀察。而在周一（20日）當天上午，尹維新曾前往黃埔體育中心，檢查黃埔區花市，期間並無戴口罩，並多次與攤販交談。

據稱，尹維新離開花市後，中午在凱達樓飯堂就餐，下午參加波羅誕籌備會議；翌日上午則前往知識城參加諾誠健華封頂儀式，中午在區行政中心就餐，下午在會議中心黃埔廳參加視頻會。

黃埔區城管局呼籲，曾在周一、二與尹維新有近距離接觸的同事盡快通報相關情況。該局又指，已將相關情況上報區衞健局，並組織專業消毒隊進行消毒，安排與尹有密切接觸的同事在家隔離觀察等。

對此，黃埔區城管局負責人周六（26日）回應稱，尹維新的階段性病毒查驗呈陽性，但在隨後的觀察中，該病毒檢驗結果又轉為陰性，出現反復特徵，因此暫未確診，目前正接受進一步隔離觀察。