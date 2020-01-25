武漢肺炎︰北京省際道路客運明停運　全國叫停旅行團

湖北武漢肺炎疫情嚴重，北京的確診病例亦不斷增加，引起市民擔憂。北京市省際道路客運明日（26日）起全部停運，恢復時間未定；另北京市文旅局消息指，將於下周一（27日）起，禁止所有旅行團出游，包括出境團，隨後中國旅行社協會官方宣布，即日起立即暫停線上、線下的旅行團、機票、酒店等組團出游服務。

據了解，該消息最早在網上流傳，內地傳媒記者先後向長途客運站、巴士公司及交通部門相關人士求證，均獲確認消息屬實。其中大興機場巴士公司負責人指，該公司目前已停運全部跨省機場巴士，但市內路線仍正常運行。

網民意見兩極，有網民支持，稱「可以可以，希望繼續加大力度」；惟亦有網民擔心，「高鐵火車飛機有安排嗎？北京春節反京人數太多啦！」

另外，據市文旅局相關人士表示，北京出游的內地團已於周五全面停止，下周一開始，不僅內地，北京出發的所有出境旅遊團、機票、酒店等業務亦將全部暫停，旅客需與旅行社根據合約和相關法律，協商解決後續問題；中國旅行社協會指，內地所有國旅行社及在線旅遊企業，即日起暫停經營團隊旅遊及機票、酒店產品，但已出發的旅行團，可按合約繼續完成行程。