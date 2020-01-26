武漢肺炎：醫生舉報地方官員隱瞞　或有9萬人感染

武漢肺炎在全國擴散，確診病例急增令坊間質疑地方瞞報漏報。有武漢醫生上周五（24日）向國家衞健委實名投訴，指市衞健委領導層隱瞞及官方引導輿論，令民眾對疫情掉以輕心，導致前線醫護人員承受不必要犧牲，要求作出調查。另有武漢漢口醫院工作的護士拍片聲稱，病毒已二次變異，多達9萬人受感染。

自稱在武漢三甲醫院工作的醫生，要求中央追究市衞健委及相關官員的責任。他稱，武漢從本月12日起出現大量肺部受感染的患者。但市衞健委的通報仍一片祥和，從當日至16日為止沒有公布任何新增病例，並不許醫院在報告寫上「病毒性肺炎」等字眼，導致大批病人沒有有效隔離及治療，並在市內遊走。

他又指，部分醫護嘗試呼籲市民不要到人多的地方、要佩戴口罩，但由於官方引導輿論，令大部分市民及外科醫生都不以為然，有人更反批醫院誇大其詞。他指武漢市衞健委及相關官員的隱瞞，令市民及醫護人員作出了不必要的犧牲，希望徹查事件。

此外，一段影片上周五在各社交平台上瘋傳，拍片是一名身穿全副保護衣物的護士。她在影片開頭先報出自己的姓名及工作地點，又指病毒具爆發性，每名患者能傳染14人。她稱武漢的醫院人手緊張，不久前從臨床退下來的醫護人士，已全數重返前線。她又指武漢醫院的醫療物資嚴重短缺，包括一次性口罩、手套都供不應求。