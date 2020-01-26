武漢肺炎：醫院物資僅夠撐1日　市民捐贈多數唔合格

新病毒肺炎「重災區」湖北武漢醫療物資嚴重短缺，市政府向中央及各地募集物資，但仍杯水車薪。內媒記者上周六（25日）到當地多間醫院了解，發現即使是大醫院，醫療物資都出現不足。一名護士表示，醫院的防護服存量已所剩無幾，她們已盡量減少替換的頻率，若沒有補給物資，到了周一（27日）他們恐怕要在「裸奔」的狀態下工作。

一間三甲醫院的醫護人員透露，該院近日接收的發燒患者太多，N95口罩、防護服、護目鏡等，每天各消耗約千件。醫護人員已非常節約，進入病房後爭取不出來，甚至減少吃東西、飲水，因為每次離開病房，他們都必須更換新的防護裝備。

該院已發布公告向社會徵集物資，也確實有許多民眾、企業願意捐贈，但目前收到的捐贈物資全部不符合國家標準，「沒有一件設備是能給醫務人員使用的」。武漢大學中南醫院的職員也表示，過去兩天院方收到大量捐贈，但多數不合格，反造成巨大浪費。

工業和信息化部負責人表示，當局已通過中央醫藥儲備，向武漢送出各類應急救援物資，截至上周六中午，共調用防護服1.4萬件、醫用手套11萬對；通過協調緊急採購，為武漢落實各類口罩貨源300萬個、防護服貨源10萬件、護目鏡貨源2180副。