武漢肺炎：接近封省　多市出台交通管制措施

武漢肺炎疫情嚴重，湖北省17市相繼採取交通管制措施，以防疫情傳播。疫情重災區武漢市從上周四（23日）開始，已對周邊17條高速公路49個收費站，採取相應的交通管制措施，僅保留運送防疫物資的「綠色通道」。目前，46個收費站仍能正常進入武漢市，但需在檢查點由防疫人員測量體溫。另北京市交通委周日表示，北京市暫時不考慮封城。

武漢市的漢蔡高速索河、機場高速黃花澇、武漢四環線中法城3個收費站，已實行出入口全部封閉，任何車輛不得通行。而湖北省其他地級市的高速公路亦相繼實施出行限制，其中恩施州在周日（26日）零時起，除防疫綠色通道外，將對全州高速公路和普通公路出入口關閉、州際出入口實行交通管制、州內農村公路交通管制由各縣市防疫指揮部實施；孝感市周日零時起，封閉區內所有高速公路出入口，僅留防疫綠色通道。

荊門市周日上午8時起，關閉全市高速公路出入口，在荊門北、鍾祥、京山南3個高速公路出口設置綠色應急通道；另對市中心所有道路實行交通管制，除5條綠色應急通道，其餘市內道路全部封閉；全市賓館關閉，而外地滯留荊門的旅客，將在定點凱萊大酒店集中住宿，而其他縣、市則在市內指定一間賓館集中住宿。

宜昌由上周六（25日）上午6時起封城，宜昌東火車站、枝江北火車站、當陽火車站進出站通道暫時關閉。市內除超市、醫院、農貿市場、加油站、嬰幼用品店、藥店正常營業，其餘經營性場所一律休市，暫停營業；另襄陽城周日起封城，省際、市際、縣際、縣內長途客運班車、農村客運班車、旅遊包車全部暫停營運。

由於武漢肺炎傳染性極强，導致人心惶惶，網上更爆出部分地方村民，自行用雜物、泥沙石塊，築牆堵路，以防病毒入村、入鎮。交通運輸部副部長劉小明回應，雖然能理解市民「守土有責」的想法，但交通運輸除要阻斷病毒傳播之外，還要考慮公路交通網絡不能斷、應急運輸綠色通道不能斷、必要的生活物資通道不能斷等問題。