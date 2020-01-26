學術文章大贊師娘優美　《冰川凍土》遭停刊

中科院西北生態環境資源研究院主辦期刊《冰川凍土》，早前刊登一篇名為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》的學術文章，大篇幅論證「導師的崇高感」和「師娘的優美感」，引起網民熱議。中科院周日（26日）通報，《冰川凍土》即時停刊整頓，同時免去主編程國棟、專職副主編沈永平的職務。

通報指出，文章由前中科院研究員徐中民所寫，他於2000年博士畢業，其導師為《冰川凍土》主編程國棟。該篇文章分上下兩篇於2013年11月25日在《冰川凍土》刊登。而徐中民是通過電郵，直接投稿給時任編輯部主任兼專職副主編沈永平，沈永平未有仔細審核，違反三審三校制度，便刊登文章，但當時程國棟正在外地照顧生病的家人，對此毫不知情。該文章曾在2013年就已經引起同行爭議，但作者未提出撤稿，《冰川凍土》編輯部亦未做有效處理。

事發後，文章被重新審核，認定部分內容與《冰川凍土》學術定位不符，《冰川凍土》編輯部對三審三校制度執行不到位、學術把關不嚴；沈永平對期刊學術質量把關履職盡責不到位，須負直接責任。

此外，在審核過程中，中科院發現另外4篇論文，也存在部分內容與期刊定位不符的問題，安排撤稿處理。另據中科院科學傳播局上周四（23日）印發的通知，要求中科院西北生態環境資源研究院自查自糾，嚴肅整改。