內地寒假微留學成熱潮　專家憂學生英語差適得其反

隨着留學的風氣盛行，短期「微留學」因年齡和時間的彈性更大，逐漸受到家長的追捧。在廣東廣州，不少家長都趁着春節長假，讓子女到歐美學校插班旁聽，感受外國的讀書風氣及生活文化，也為將來出國打定基礎。但有升學專家指出，若孩子無足夠的外語能力，或者性格比較內向，微留學反而會限制了他們的體驗，甚至帶來負面影響。

來自天河區的宋女士，早有送孩子出國讀書的打算，但一直擔心他不能適應，於是去年讓他到新西蘭體驗為期十周的微留學，而孩子表現得游刃有餘，還喜歡上外國的環境，堅定出國留學的決心。番禺區的小六家長舒女士，去年暑假也將孩子送到美國四周，目的是讓孩子有更多機會接觸英語，而結果讓她十分滿意，美國學校的國際化氛圍較好，使她的孩子更有學習動力。

這種新的短期留學，相對傳統的留學確有不少優勢，但它的缺點也顯然易見。旅行社負責人曹志彪則指，孩子個性比較敏感內向，對家長、熟悉的環境有較強依賴，恐怖較難在短時間內適應新環境，如果屬於這類情況，他更推薦親子類型或與同學一起參加的遊學項目。

升學機構導師Jocelyn則指，在國外的教育理念中，學習成績僅是培養目標之一，還要求孩子能自我管理、對自己負責。如果孩子自律性不強，參加微留學可能得不償失。另教育機構導師陳敏娜指，微留學通常不會對語言能力有特別要求，換言之孩子年齡較小、外語基礎差，不僅聽課，可能連與人交際都會有壓力，反導致他們產生挫敗感。她提醒，家長送子女參加微留學前應先了解課程內容，讓孩子與外國同學、老師、課程碰撞出火花，才是微留學的意義所有。