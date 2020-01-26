武漢肺炎：華南海鮮市場證實為毒源　驗出大量新冠病毒

武漢肺炎疫情嚴重，中國疾控中心周日（26日）公布，在病毒源頭華南海鮮市場抽取的585份環境樣品中，檢湔到33份樣本含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，顯示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

武漢新型冠狀病毒疫情早期確診的病例，大多來自武漢華南海鮮市場。去年12月31日，根據中國疾控中心要求，該所選派專家組赴武漢參加疫情防控，於1月1日赴華南海鮮城，針對病例相關商戶及相關街區集中採集環境樣本515份，運送至病毒病所進行檢測。1月12日，病毒病所專家再次在華南海鮮市場採集野生動物販賣商舖相關標本70份，並轉運至實驗室進行檢測。

兩批華南海鮮城的樣本共計585份，PCR檢測結果顯示其中33份標本為新型冠狀病毒核酸陽性。這些陽性樣本分布在市場上的22個攤位和1個垃圾車，其中93.9%陽性標本分布在華南海鮮市場的西區。經調查發現，華南海鮮市場名義上是海鮮市場，但實際上卻是個綜合市場。

報道指出，華南海鮮市場西區存在野生動物交易，特別是西區的七街和八街靠近市場內部的區域存在多家野生動物交易商舖，而這一區域的陽性標本也比較集中，佔全部陽性樣本的42.4%。綜上所述，高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

對核酸檢測陽性的樣本，病毒病所採用冠狀病毒敏感細胞系開展了病毒分離工作，從電鏡觀察、PCR和深度測序結果均提示，成功從環境樣本中分離到新型冠狀病毒，進一步證實在華南海鮮城環境中存在著大量的新型冠狀病毒2019-nCoV。