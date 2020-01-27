武漢肺炎：野味店獲批許可證　兩級部門拒認經手

武漢肺炎病毒的傳染源至今未明，但專家認為與野生動物交易有關。中國社會科學院旗下的《中國經營報》周日（26日）報道，爆發集體感染的武漢華南海鮮批發市場至少8家商戶獲准合法售賣野味，但負責審批的武漢市、江漢區兩級園林和林業局，均否認發出許可證。

報道指，武漢市場監管局執法人員去年9月25日，地毯式排查海鮮市場售賣虎斑蛙、蛇、刺猬等動物的8家商戶，逐一檢查經營許可審批文件、營業許可證，結果未發現任何違法經營。武漢市園林和林業局負責人回應指，涉及野生動物經營許可於數年前的簡政放權改革中，下放到區政府。但負責人拒絕回應是否在改革前，發出許可證。

江漢區行政審批中心值班人員表示，該中心只負責接收材料，不清楚審批程序。江漢區園林和林業局的科長則表示，該局沒有審批權限。有林業部門退休官員透露，主管部門可能在發出許可證時，同時開出一張處罰或作廢許可證的通知，但不填寫時間。一旦出事，就由商戶在作廢通知填上早於事發的時間，免除主管部門及官員責任。

公開資料顯示，華南海鮮批發市場隸屬於武漢華南置業集團有限公司旗下，該集團成立於1995年9月，註冊資本6000萬人民幣（約6845萬港元），業務範圍爲「商品混凝土生產銷售；建築材料、金屬材料批發兼零售；普通貨運」。該集團法定代表人是余甜，與其弟余其澤各持股50%，二人分別對34家及32家公司擁有實際控制權。余甜姊弟的父親是余祝生，他在武漢薄有名氣。在1999年至2006年期間，海鮮市場由余祝生的前妻趙紅管理。