武漢肺炎：省長亂噏口罩產量　市長戴反口罩貽笑大方

湖北省政府周日（26日）晚上就武漢肺炎的防控工作舉行記者會，省長王曉東介紹仙桃市的醫療物資產量時，把年產108萬個口罩說成108億個，錯漏百出。同場的武漢市長周先旺則把口罩上下戴反，省委秘書長別必雄雖然戴上口罩，但露出鼻子，明顯缺乏衞生防疫意識，淪為網民笑柄。

沒有戴口罩的王曉東表示，仙桃市防護服和醫用口罩生產具有一定的優勢，年生產各類口罩108億個。台下工作人員聽罷立刻遞上紙條，王曉東看一看改口說年產18億個。但話音剛落，第二張紙條再遞到他面前，王曉東再度更正：「我們省口罩的年生產能力是108萬隻，不是億是萬，單位錯了。」

坐在王曉東左邊的周先旺看似正確戴上口罩，但仔細一看，位於口罩上方、貼合鼻翼的金屬條卻在周先旺的下巴，明顯把口罩戴反。坐在王東曉右邊的別必雄，則把口罩拉低露出鼻孔。記者會結束時，三人主動鼓掌，令在場記者十分錯愕。

有網民表示，一般官員講話是預先錄製，因此他們沒有現場直播的經驗。另有網民批評三人表現隨意，竟在嚴肅的直播會議中信口開河。亦有網民分析指，仙桃年產只有108萬個口罩，而湖北有52萬醫護人員，只需兩天便可用盡年產量，質疑王曉東的數據不準確。