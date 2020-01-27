武漢肺炎：市長自評專訪表現值80分　不怕封城留罵名

湖北武漢市長周先旺周一（27日）接受專訪，承認前期沒有及時公布訊息。他指封城是非常艱難的決定，但武漢人少出去，便是對全國及全人類的貢獻，只要把武漢肺炎疫情控制好，不怕在歷史上留下罵名。周先旺在專訪後回應記者追問，認為採訪表現值80分，又指如果在鏡頭面前說不清楚，就顯得他不作為。

周先旺稱，希望大家理解地方政府公布訊息的難處。他解釋，傳染病有傳染病防治法，地方政府獲得授權後才可以披露，但國人當時不理解。他表示，在一個超過一千萬人口的城市採取封城是人類歷史上沒有過的。離漢通道關閉以來，阻斷傳染源效果非常明顯。政府正在徵用醫院附近的酒店，供醫護人員休息，減少他們的通勤時間。

周先旺認為，武漢封城後可能把疾病關在城內，會在歷史留下罵名。不過，只要有利人民生命安全，他與市委書記馬國強願意承擔任何責任。假如要就封城問責，周先旺稱願意革職謝天下。周先旺表示，封城後禁止汽車在市內行駛，以巴士及的士優先接送醫護人員，並替居家觀察人士送飯菜及就醫。但他承認，交通對接磨合不如理想。

湖北省長王曉東在周日（26日）記者會上指，醫用防護服、口罩等防護物資特別緊缺，目前正千方百計解決。但與會的周先旺指，武漢的防護服、N95口罩及護目鏡的緊缺已大為緩解。對於口徑不一的說法，周先旺澄清，當時想的是武漢市情況，因此認為情況已緩解。但他承認，用於醫院紅區的隔離服仍然缺乏，國家已緊急調撥35萬件其他防護服。