武漢肺炎：收入減少可暫不供樓 民眾欠電費不斷電

湖北武漢肺炎蔓延全國，不少民眾工作受影響，收入減少。為紓緩民眾經濟負擔，銀保監會周日（26日）表示，將靈活調整民眾的還款時間，暫時可不供樓、不還信用卡數等。另國家電網周一（27日）表示，民眾若欠繳電費，將不會被截電。

國家電網公司黨組周一發布支持疫情防控和供電服務保障的多項措施，表明為湖北捐贈5000萬元（人民幣，下同，約5706萬港元）和6028萬元（約6879萬港元）物資。在疫情防控期間，民眾若欠費，將不會停電。該公司亦將走訪疫情防控醫藥研製及生產、醫療器械及相關物資的生產、購銷重點企業，主動提供電力保障。

銀保監會周日發布通知，表明要加強銀行、保險、金融服務配合好防疫工作，對受疫情影響，暫時失去收入來源的民眾，要調整好房貸、還卡數等安排，合理延遲還款期限。另在保險方面，對確診感染武漢肺炎的客戶，要優先處理賠償，「應賠盡賠」。

對於受影響較大的企業方面，銀保監會對批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，明確規定不能盲目停止貸款或拖延發放貸款金額等；又鼓勵金融機構通過調整貸款利息、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持企業渡過難關。

另在糧油物資方面，各地政府或企業近日不斷向武漢等被封市鎮運送物資。其中遼寧、內蒙古等地周日利用火車，運送130噸東北大白菜、130噸內蒙古薯仔、160噸白蘿蔔等各類蔬菜，到達武漢。遼寧瀋陽鐵路部門運送1.5萬包板藍根沖劑等防控藥物到武漢支援。

此外，國務院延長春節假期至下周日（2月2日），中國國家鐵路集團周一表示，從周二（28日）開始，若旅客在車站櫃台、12306官方鐵路購票網站等渠道已購買車票，而他們需更改行程或退票，鐵路部門將不收取退票手續費。

中國財政部表示，財政部與國家衞健委今年會撥款603億元（約688億港元），其中包括針對基本公共衞生服務和基層疫情防控的補助資金99.5億元（約113億港元），以及已提前下達的503.8億元（約574億港元）。