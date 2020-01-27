武漢肺炎：新型冠狀病毒死亡率14%　傳播力不遜沙士　

引發武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒是「2019年新型冠狀病毒」（2019－nCoV），它是全球第7種冠狀病毒。專家指，雖然新型冠狀病毒死亡率為14%，不及沙士的17%及中東呼吸綜合症（MERS）的40%，但傳播能力不弱於後兩者，因此絕不能輕視。此外，國家病原微生物資源庫周一再次發布，由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的第一株從環境樣本中分離的新型冠狀病毒毒種電鏡照片。

1.新型冠狀病毒

流行地區●湖北武漢

病毒宿主●暫時仍未確定，有指是蝙蝠、蛇或其他野生動物。

傳播途徑●可有限度人傳人，並可能持續人傳人。

潛伏期●1至14天

症狀●一般發燒，少數人有呼吸困難及肚瀉，亦有人沒有病徵。

預防方法●避免前住武漢及鄰近地區，避免接觸禽畜或生食肉類，勤洗手。

2.沙士

流行地區●中國東南部地區

病毒宿主●透過蝙蝠，傳到果子狸、獾等小型哺乳動物再傳人。

傳播途徑●透過飛沫、直接或間接接觸病人分泌物傳播。

潛伏期●一般為2至7天，最長可達10天。

症狀●發燒、咳嗽、呼吸急促及困難，其他症狀包括頭痛、肌肉痛、疲倦及腹瀉。

預防方法●保持良好個人及環境衞生

3.中東呼吸綜合症

流行地區●阿聯酋、卡塔爾等中東國家。

病毒宿主●相信源自駱駝

傳播途徑●透過飛沫、直接或間接接觸病人分泌物傳播。

潛伏期●2至14天

症狀●發燒、咳嗽、呼吸急促和困難，可致肺炎或腎衰竭等嚴重併發症。

預防方法●避免接觸駱駝，進食或飲用未煮熟的動物的肉類和奶品。