武漢肺炎：研究指新冠病毒或非來自華南海鮮市場

湖北武漢爆發新冠肺炎疫情，外界普遍認為武漢華南海鮮市場是病毒的發源地。惟《科學》雜誌（Science Magazine）周日（26日）最新發表的《武漢海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地》指出，根據在權威醫學雜誌《柳葉刀》上發表的論文，對新冠病毒的發源地提出新的可能性。

《柳葉刀》分析了41名最初確診武漢新型冠狀病毒、並住在武漢市金銀潭醫院的病人，發現其中有13人與華南海鮮市場無接觸史，27個病例曾到訪過海鮮市場。在最早出現的4名感染者中，有3人沒有華南海鮮市場接觸史。

《科學》雜誌最新文章《武漢海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地》引述喬治敦大學傳染病專家丹尼爾‧盧西（Daniel Lucey）分析，「13人和這個市場沒有任何聯繫，這不是個小數字」。他認為，如果資料真實準確，計算病毒的潛伏期，新冠病毒最初可能最早發生在去年11月，源自其他地方，甚至一早已在人群傳播，並傳到海鮮市場，最終在12月下旬出現華南海鮮批發市場的大量病例。他指出，另外兩種情況是，病毒的來源是一群被感染的動物，或者是某一種進入海鮮市場的動物。

金銀潭醫院副院長黃朝林表示，「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源，該病毒是多源性的」。中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫生曹彬指，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但現時還不知道病毒到底來自哪裏。