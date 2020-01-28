武漢肺炎：中疾控指病毒或從華南海鮮批發市場野生動物外溢

武漢肺炎的起源目前尚未有定論，而中國疾控中心周一（27日）發布的《2019新型冠狀病毒態勢進展和風險評估報告》則提出，從現場的溯源調查、病毒基因序列比對和既往疾病監測血清標本檢測等證據推測病毒可能於2019年12月初，經由武漢華南海鮮批發市場某種野生動物外溢以及該市場環境污染而感染人，進而造成人傳人。

中疾控在報告中提示，該病毒具有較強的傳染性，人際傳播指數（R0）在2至3之間（註：R0愈高愈易傳播，沙士R0約為2至5，麻疹為12至18）。武漢地區發現越來越多無明確流行病學史的社區散發病例，並有醫務人員感染，表明該病具有有效的人傳人能力。目前沒有可靠的證據表明該病在潛伏期內有傳染性。

報告分析認為，目前證據提示該病毒主要的傳播途徑以呼吸道飛沫傳播和密切接觸傳播為主。目前證據表明，2019新型冠狀病毒在人群中開始傳染大約1個多月，主要流行區集中在武漢及其周邊地區，疫情仍處於流行早期。全國其他省份、其他國家及地區發現的病例絕大多數與武漢有關。

報告認為，隨着中國政府防控措施的落實，有望使疫情圍堵工作達到預期的防控效果，避免疫情發生更大規模的流行乃至大流行。