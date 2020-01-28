春運前17日全國發送旅客近12億人次　年初二同比降逾六成

據交通運輸部周一（27日）透露，今年春運前17日，即本月10日至大年初二（26日）期間，全國鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客11.86億人次，較去年同期下降1.5%，其中大年初二當日全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1759.6萬人次，較去年同期下降達63.2%。

數據指，大年初二鐵路發送旅客322.6萬人次，下降57.7%；道路發送旅客1287萬人次，下降65.0%；水路發送旅客42.96萬人次，下降73.3%；民航發送旅客107.0萬人次，下降39.2%。至於春運前17日，鐵路發送旅客1.74億人次，增長11.9%；道路發送旅客9.67億人次，下降3.6%；水路發送旅客1496.9萬人次，下降7.6%；民航發送旅客3008.0萬人次，增長1.3%。

另因應近日肆虐的湖北武漢肺炎疫情，交通部表示，將進一步加強保障工作，做到「一斷三不斷」，即阻斷病毒傳播途徑，公路交通不中斷、應急運輸綠色通道不中斷、群眾生產生活物資不中斷；對疫情防控物資綠色通道，則要落實好「三不一優先」，即不檢查、不停車、不收費，保障防控物資優先通行。