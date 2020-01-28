美艦闖南沙群島　航母入西太平洋

踏入農曆新一年，中美軍事角力持續。美軍上周六（25日）大年初一再派近岸戰鬥艦，駛近中國在南海的島礁，挑戰中國等國家及地區對船隻航行的限制；同時，羅斯福號航空母艦率領多艘神盾艦組成戰鬥群駛入西太平洋，對華施壓意味極濃。

美軍第七艦隊發言人周二（28日）表示，近岸戰鬥艦蒙哥馬利號依據國際法在南沙群島行使航行權利及自由，而這次「航行自由行動」維護海洋的權利、自由及合法使用，以「挑戰中國內地、台灣及越南對『無害通過』的限制」。這也是踏入新一年後，美軍首次在南海執行這類任務。

發言人強調，「航行自由行動」是美軍在南海日常行動的一部分，這類任務和平進行，美方不偏袒或針對任何國家。美國曾指控中國在南沙群島部署干擾器及導彈，去年11月，近岸戰鬥艦吉福茲號在美濟礁12海里範圍內航行，遭解放軍警告驅離。

與此同時，本月從加州聖迭戈出發的羅斯福號航母戰鬥群，現時位處第七艦隊管轄的西太平洋地區，外界相信它此次部署是針對中國及北韓。該戰鬥群還有神盾巡洋艦邦克山號，以及神盾驅逐艦羅素號、漢密爾頓號、平克尼號、基德號及佩拉爾塔號。羅斯福號對上一次出海部署，已是2017年10月至2018年5月。