武漢肺炎：每患者平均傳播3人　速度比沙士快

中國疾控中心副主任馮子健是國家衞健委專家組的成員，也是第一批到達武漢的專家組的成員。他近日接受官方電視台訪問時指出，有研究結果顯示新型冠狀病毒平均一個病人能夠傳染2到3個人，且傳代間隔較俗稱沙士的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒還要短，因而令病例增長更快。

電視台主持指出，新型冠狀病毒爆發至今，確例病例急劇增加。馮子健解釋，原因之一是病毒在人際間傳播能力較強，另一原因是疫情爆發後一個月不到剛好遇上春運，很多在病源地武漢的市民前往外地，導致疾病的播散速度加快，擴散範圍也較廣。另於武漢地區，由於過去有一些疑似病例積壓，現在集中確診，也令病例增長的速度顯得比較快。

之後主持拿這次疫情與2003年的沙士比較，指當時據官方公布，疫情爆發半年後病例是1800多宗，遠低於這些武漢肺炎至今已確診的病例。馮子健表示，根據研究，新型冠狀病毒的人傳人能力雖與沙士相若，同樣是平均一個病人能夠傳染2到3個人，但這次疫情病例倍增的時間較沙士短；當年沙士期間，病例數目約9天會倍增，但新型冠狀病毒只需6至7天的時間病例便翻倍。