罷免案次階段啟動　台民團形容韓國瑜是病毒

發起罷免高雄市長韓國瑜的民間團體代表陳冠榮，周二（28日）前往中選會領取第二階段聯署書格式，目標在60天內取得30萬份聯署。陳指高雄市正在患病，韓國瑜就是致病的病毒，罷免他是唯一的解決方法。他相信高雄人會行使公民權，讓討厭的政治人物下台。

陳冠榮批評，在六都市長中，只有韓國瑜在新年期間沒有全程留在自己縣市。武漢肺炎的爆發事前可以預期，韓卻好像明知颱風要來，臨時回台北躲避，非常不盡責。他又指之前舉辦遊行及其他活動時，多次受到高雄市政府的阻撓。

韓國瑜周一（27日）在Facebook上貼出他乘搭捷運的照片，稱他到美麗島站視察防疫工作，所有防疫情況都在市府的控制之內，市民不必過度擔心。

台灣「選罷法」規定，罷免提議階段須取得1%以上的選民簽署，根據去年高雄市長選舉人數228多萬人推算，即第一階段要有2.3萬份以上的提議書；第二階段要有10%以上、約23萬份選民簽署；第三階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分一以上，即約57多萬票，罷免案才可通過。