武漢肺炎：火神山醫院照片曝光　網民質疑盜圖

湖北武漢肺炎疫情持續，醫院床位嚴重不足。武漢政府日前決定以北京「小湯山醫院」模式，建造一間專門收治隔離患者，命名為「火神山醫院」。內地官媒周一（27日）報道，指該醫院由動工起計16小時，已完成首棟建築，並發布有關圖片。惟事後有官方圖片與某建築公司早前發布的貨櫃式學校建築幾乎一樣，隨即引來爭議。

火神山醫院的第一棟樓房照片曝光後，有網民發現，該建築和新疆製作預建房屋的公司K-Home早前設計的貨櫃式學校建築幾乎一模一樣，懷疑是盜圖。除官媒報道外，多間內媒轉發報道。惟官方暫未回應相關說法。

內媒周二（28日）表示，火神山醫院首個病房模塊開始拼裝，此類設計的拼裝速度快，保溫隔熱效果好，病房拼裝預計周六（2月1日）建成。相關負責人表示，其負責防滲工程的施工，負責聯繫有關部門和設計企業，設計醫院的污水處理設施、醫療垃圾的轉運問題；另提供土工布、加熱牆、焊接機等設備。

武漢市政府為解決醫療資源嚴重不足等問題，決定參考2003年沙士（SARS）期間，北京在7日內建成「小湯山醫院」。不少建築工人日以繼夜工作，醫院建築面積2.5萬平方米，可容納1000張床位，預計在下周一（3日）內建成，下周三（5日）開始使用。