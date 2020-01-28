武漢肺炎：台再多2人確診　提升對大陸旅遊警告

台灣周二（28日）宣布新增2宗確診武漢肺炎病例，累計病例已增至7宗。新增個案為2名同樣70多歲的大陸觀光客，上周三（22日）抵台，3日後出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗確診，目前病情穩定。

據台灣的中央疫情指揮中心統計，周一當地新增130宗嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，至今累計通報530宗，當中7人確診、269人排除，其餘患者正在隔離檢驗中。至於確定病例接觸者追蹤，除2宗新增個案外，其餘確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報，當中10人經兩次檢驗已排除。

由於武漢肺炎疫情加劇，台灣的中央流行疫情指揮中心周二宣布擴大提升對中國大陸（不包括港澳）的旅遊疫情建議至第三級警告，呼籲市民如非必要應避免前往當地。

針對口罩供應問題，台經濟部商業司副司長陳秘順表示，由於口罩較平日需求量大增，據了解，目前台便利店的庫存只足夠一天的供應量。疾管署周二起會釋出600萬個醫療口罩，一連三天供全台萬多間便利店拆盒銷售，市民每人限買3個。疾管又呼籲市民毋須搶購，因為周四（30日）春節假期結束，工廠重新開工，相信供應可滿足市民的需求。